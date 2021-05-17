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Квинси Промес: «Второй мяч «Ахмата» — это уже был перебор»

17:38
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

«В первом тайме мы не играли плохо, — сказал Промес в интервью клубному каналу «Спартака» на Youtube. — Просто для успеха нужно забивать голы. Забиваешь — и чувствуешь себя увереннее, играешь еще лучше. А если не используешь моменты, то получаешь гол в свои ворота. Это футбольная карма.

Думаю, второй мяч «Ахмата» — это уже был перебор. Но в перерыве мы посмотрели друг на друга. И как всегда поверили друг в друга! В этом плюс нашей команды: внутри коллектива сложилась правильная химия. Мы и до этого спасали матчи. И я счастлив, что мы сделали это снова".

«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24314370/

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