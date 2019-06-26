Гинер назвал целью ЦСКА полуфинал Лиги чемпионов

Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС ответил на вопрос о задачах клуба. По его словам, в перспективе команда должна претендовать на попадание в четверку лучших в Лиге чемпионов. Армейцы после обновления команды перед сезоном-2018/19 заняли в премьер-лиге четвертое место и впервые с 2012 года не примут участие в главном еврокубке, а стартуют в групповом турнире Лиги Европы.

– Какие задачи у ЦСКА? – вопрос Гинеру.

– Всегда одни и те же – завоевать чемпионство. В еврокубке – дойти до стадии плей-офф. В том году было тяжело, при том, что команда отыграла хорошо, но она совсем молодая. Присутствует неопытность, когда надо было придержать мяч, ребята рвались забивать. Сейчас они поднабрались опыта. Потом сделаем хорошую команду – и задачей ЦСКА будет пройти до полуфинала Лиги чемпионов. Не в этом году. Когда усилим ЦСКА и наши хорошие ребята подрастут. (Арман Мкртчян)