Абаскаль посетит Москву и матч «Спартака» весной: «Хотим показать сыну, как красив город»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал «СЭ» о планах посетить Москву.

«В апреле или мае собираемся навестить друзей в Москве. Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился и как красива Москва. Планирую ли посетить матч «Спартака»? Да», — сказал Абаскаль «СЭ».

С 2022 по 2024 год Абаскаль был главным тренером «Спартака». С ним красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

24 марта испанец покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который возглавлял с лета 2025 года.