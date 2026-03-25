Абаскаль хочет вернуться в РПЛ: «Я уже готов к новому испытанию»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил «СЭ», что рассматривает возможность возвращения в РПЛ.

«Мы завершили сотрудничество с «Атлетико Сан-Луис» и теперь возвращаемся домой. Россия всегда остается для меня приоритетом. Я уже готов к новому испытанию», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Испанец покинул мексиканский клуб 24 марта.

С 2022 по 2024 год Абаскаль был главным тренером «Спартака». С ним красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.