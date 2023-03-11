Абаскаль о двух голах от «Факела»: «Не только оборона всегда виновата в пропущенных мячах»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда полузащитник команды Кристофер Мартинс сможет играть с первых минут.
11 марта Мартинс отличился на 87-й минуте матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ. Он вышел на поле на 59-й минуте.
— Как скоро Мартинс будет готов играть с первых минут? Он здорово выходит на замену.
— Он готов. Это тренерское решение. Мы начали матч с Пруцевым, Зобниным и Литвиновым — они нужны для определенного типа футбола. Нужно искать пространство, мобильность и движение мяча. Потом у нас были желтые карточки, что повлияло на характер игры. Нужны были игроки, которые способны хорошо проникать в штрафную. И Мартинс может из центра подключаться и входить в штрафную. У него хороший прыжок, тайминг. Мы видели все это до травмы. Сейчас он готов. Вскоре будет играть и в старте. Но против команд, играющих в низком блоке, нужны такие игроки с первых минут.
— «Спартак» снова пропустил два гола. И снова поменяли сочетание в центра обороны. Как скоро вы определитесь с основным сочетанием, и «Спартак» будет надежнее в защите?
— В трех матчах у нас были разные сочетание в обороне. Конечно, игра в защите моя ответственность — это не оправдание. Но не только оборона всегда виновата в пропущенных голах. В данном случае, дали сделать передачу — надо было избегать этого. Дело и в психологии, и в недостатке концентрации. Нужно быть более сфокусированными. В матчах, где у нас большое превосходство, а у соперника пара моментов, не можем не воспользоваться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3