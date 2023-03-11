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Сегодня, 19:18

Абаскаль о двух голах от «Факела»: «Не только оборона всегда виновата в пропущенных мячах»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда полузащитник команды Кристофер Мартинс сможет играть с первых минут.

11 марта Мартинс отличился на 87-й минуте матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ. Он вышел на поле на 59-й минуте.

— Как скоро Мартинс будет готов играть с первых минут? Он здорово выходит на замену.

— Он готов. Это тренерское решение. Мы начали матч с Пруцевым, Зобниным и Литвиновым — они нужны для определенного типа футбола. Нужно искать пространство, мобильность и движение мяча. Потом у нас были желтые карточки, что повлияло на характер игры. Нужны были игроки, которые способны хорошо проникать в штрафную. И Мартинс может из центра подключаться и входить в штрафную. У него хороший прыжок, тайминг. Мы видели все это до травмы. Сейчас он готов. Вскоре будет играть и в старте. Но против команд, играющих в низком блоке, нужны такие игроки с первых минут.

— «Спартак» снова пропустил два гола. И снова поменяли сочетание в центра обороны. Как скоро вы определитесь с основным сочетанием, и «Спартак» будет надежнее в защите?

— В трех матчах у нас были разные сочетание в обороне. Конечно, игра в защите моя ответственность — это не оправдание. Но не только оборона всегда виновата в пропущенных голах. В данном случае, дали сделать передачу — надо было избегать этого. Дело и в психологии, и в недостатке концентрации. Нужно быть более сфокусированными. В матчах, где у нас большое превосходство, а у соперника пара моментов, не можем не воспользоваться.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
Кристофер Мартинс Перейра
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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Максим Ненахов

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