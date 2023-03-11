«Краснодар» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:0. 20-летний сыграл на опережение после подачи с фланга и головой переправил мяч в ворота хозяев.