Гильерме: "Уверен: если "Локомотив" попадет в Лигу чемпионов, то сыграет по-другому"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме – о выступлении команды в Лиге чемпионов.

– Давайте поговорим о Лиге чемпионов. Сейчас, когда прошло время, вы по-прежнему считаете, что команде не хватило опыта?

– Да, это был решающий фактор. Мы не привыкли играть на таком уровне. Это послужит уроком. Лига чемпионов сильно отличается от турниров, в которых мы участвовали раньше. Ее уровень выше, чем в Лиге Европы, чемпионате России. Нужно понимать, как играть в таких матчах, что концентрация должна быть намного выше, что любая ошибка может привести к поражению. Мне бы очень хотелось, чтобы "Локомотив" смог квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Уверен, мы сыграем по-другому. (Юлия Яковлева)

Полное интервью Гильерме – здесь.