Гильерме: "Тамбов" еще многих удивит"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после победе над "Тамбовом" (2:1) во 2-м туре чемпионата России (2:1) отметил, что тамбовская команда еще многих удивит в этом сезоне. По его словам, только в понедельник красно-зеленые начнут думать об игре против ЦСКА​.

– Матч получился напряженным, особенно второй тайм, - цитирует пресс-служба клуба Гильерме. Мы провели его не так хорошо, как первый. В домашних матчах нужно делать результат, поэтому самое главное – победа.

– Кто самый опасный в составе "Тамбова"?

– У них хороший высокий нападающий – я не помню имя. Хорошая опорная зона. В целом, команда организованная. Во втором тайме они давили. "Тамбов" еще многих удивит. Просто с ними не будет.

– Следующий матч с ЦСКА. Следили за армейцами?

– Мы думаем только о следующей игре. Готовились к "Тамбову", завтра начнем думать о ЦСКА.

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