Гильерме рассказал, что изменил бы в русских и бразильцах

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал, что хотел бы изменить в русских и бразильцах, а также объяснил, что понял за 13 лет жизни в России.

— Главная вещь, которую вы поняли за 13 лет в России?

— Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь, я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь, — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Гильерме.

— Что бы вы изменили в бразильцах?

— Честно — я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница — это настроение. А так — и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.

— Что бы вы изменили в русских?

— Сделал бы их более открытыми.

— Что посоветуете человеку, который в первый раз приехал в Бразилию?

— Во-первых, обязательно туда лететь! Всем русским! Страна очень красивая. Не знаю ни одного русского человека, который побывал в Бразилии и не захотел вернуться вновь. Но я рекомендую туда лететь со знакомым, который хорошо знает страну или живет там. Чтобы тебе смогли все красиво организовать, показать самые необычные места и — главное — позаботиться о безопасности.