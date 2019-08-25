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Гильерме пожаловался на жару после матча с «Краснодаром»

11:26
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Голкипер «Локомотива» Маринату Гильерме — о матче с «Краснодаром» (1:1) в седьмом туре чемпионата России.

— Тяжело, потому что сегодня было очень жарко, и я не привык играть в такую погоду, — сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе. — Но я считаю, что результат неплохой. Здесь всегда сложно играть. Идем дальше. Игра в три защитника? Для меня вообще разницы нету. Мы уже много раз играли в три защитника, и всегда играли хорошо. Но сегодня, к сожалению, Алексей (Миранчук — прим. «СЭ») заболел и не смог сыграть, и в последний момент Палыч (Юрий Семин — прим. «СЭ») должен был сделать какие-то изменения. Думаю, вышло неплохо.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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