Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал, кто в «Локомотиве» самый модный.

— Ты бы добился успеха, если бы продолжил играть в мини-футбол?

— Я думаю, нет. Я слишком высокий для мини-футбольных ворот. У меня бы ничего не получилось, 100 процентов.

— Ты умеешь садиться на шпагат? Важно ли это для вратаря?

— Нет, нет. Если я это сделаю, у меня погут порваться мышцы.

— Какие ты знаешь русские пословицы и поговорки?

— Я знаю много, но сейчас не вспомню. Много раз их слышал, но...

— Как вам пришла идея записать ролик с пословицей с Мариу Фернандесом?

— Идея принадлежит нашему пресс-атташе. Меня попросили прочитать пословицу, я в первый раз ее видел. У меня вроде получилось хорошо. Разумеется, я читал, не знал наизусть.

— Следишь за модой? Какой стиль одежды ты предпочитаешь?

— Я не такой фанат моды. Не слежу за этим, но иногда бывает, что хочется одеться спортивно. А иногда — серьезно. Я сам выбираю, что мне одевать и не особо обращаю внимания на моду.

— Кто самый модный в «Локомотиве»?

— Миранчуки, Смолов, они любят стильно одеваться. Я уже слишком взрослый для всего этого.