Гильерме: «Что такое быть русским? Я не знаю»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал в интервью РБК о том, как изменился после переезда в РФ. При этом натурализованный бразилец подчеркнул, что не ощущает себя русским.

— Вы не совсем типичный бразилец, более спокойный. Вы изменились с тех пор, как приехали в Россию?

— Изменился, я раньше был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я сам заметил, что так нельзя. Потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

— Какие черты в русских выделите, которые себе переняли?

— Холодная голова. У меня иногда этого не хватает очень.

— Что такое быть русским?

— Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю...