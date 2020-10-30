Герман Ткаченко: «Непонятно, за что «Спартак» уволил Цорна. Не уверен, что он еще захочет работать в России»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в интервью «СЭ» поделился своим мнением о работе бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

— Вы поняли, за что был уволен Цорн?

— Не понял. Я с ним общался три раза в жизни. Впервые меня с ним познакомил его отец Сергей Прядкин лет десять назад.

— Вы понимаете, почему они оба все время пытаются скрыть свое родство?

— Не знаю, в общении со мной он (Прядкин) не скрывал и не просил никому не говорить. Вообще-то я не занимаюсь оперативной деятельностью, но тогда вместе с агентом игрока я работал над продлением Паши Маслова и несколько раз встречался с Цорном. Он произвел на меня нормальное впечатление. Томас знает, как устроена отрасль, знает, что можно предлагать другой стороне, а чего нельзя. Боялся, что он такой безэмоциональный тип, но в какой-то момент у нас начался разговор на повышенных тонах, который длился секунд 50. Он произвел на меня хорошее впечатление, честно говорю. Я был удивлен, что его уволили.

— Заметили его явные ошибки в «Спартаке»? Ему ставят в вину большие переплаты по Кралу и по Тилу.

— Решения принимают все вместе. Значит, они все вместе переплатили. У него нет такой силы, чтобы самому принимать решение.

— Цорн еще сможет работать в России?

— Не уверен, что он этого захочет.

Полностью первая часть интервью Ткаченко — на сайте «СЭ»