Геркус: «Знаю, что по Кузяеву никакого звонка не было»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» высказал свое мнение о саге с подписанием контракта полузащитника Далера Кузяева с «Зенитом».

— Агент Тимур Гурцкая сказал, что в РЖД позвонили из Газпрома и сказали «Кузяева не брать». В 2009 году была история с Быстровым, которого по звонку якобы забирали из «Спартака». Возможно ли такое в жизни?

— Что-то возможно. В случае с Кузяевым и Кокориным я с трудом себе это представляю. Я знаю, что по Кузяеву никакого звонка не было. Не поэтому он оказался в «Зените». Я не буду говорить, почему, но я просто достоверно знаю.

— Он планировал играть в «Зените», никуда ни в какой «Локомотив» и «Краснодар» он не собирался?

— Того, что «Локомотив» себе придумал, не было. Это проще всего обьяснить: «позвонили, конечно». Я не понимаю обиды. Кузяев — бывший игрок «Зенита», который по каким-то причинам не подписал контракт, даже, наверное, разговаривал с «Локомотивом», обсуждал контракт — это его право, он свободный агент, но не договорился. Оказался в «Зените».

В чем тут преступление? Где обидели «Локомотив»? Откуда негатив, раздражение? Состав преступления можно сформулировать? «Мы хотели его взять, «Локомотив» предлагал». Что предлагал? Тогда озвучьте. Его убили баснословными деньгами или заставили? Заставили как? Позвонили? Он свободный агент — вышел бы, сказал, что хочет в «Локомотив». Что бы его остановило?