Геркус не знает, почему "Локомотив" не прописал в контракте Кварацхелии право выкупа

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус не может найти объяснений, почему клуб не прописал в аренде Хвичи Кварацхелии право первоочередного выкупа. Железнодорожники арендовали грузинского футболиста у "Рустави" на вторую половину сезона-2018/19 уже после ухода Геркуса (его пост занял Василий Кикнадзе). После истечения срока аренды хавбек вернулся в "Рустави", после чего перешел в "Рубин".

Геркус в Твиттере написал обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру​: "Это неверно, что "Хвича кроме Семина был никому не нужен". Сам лично посылал скаутов смотреть его, лично разговаривал по его поводу с Леваном Кобиашвили по его поводу, лично написал рекомендацию по его аренде в списке наших целей на зиму-лето".

На вопрос Рабинера "у вас есть объяснение, почему "Локомотив" не прописал в договоре аренды право первоочередного выкупа за фиксированную сумму?", Геркус ответил: "У меня нет".

В игре первого тура чемпионата России "Локомотив" – "Рубин" (1:1) Кварацхелия забил единственный мяч казанцев и принес им очко.