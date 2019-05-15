Георгий Ярцев: "Глушаков со своими способностями еще мог бы помочь "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков еще может принести красно-белым пользу, уверен бывший тренер команды Георгий Ярцев.

– Вы считаете, что Глушаков в игровом плане уже отрезанный ломоть?

– Никогда так не думал. Всегда считал его крепкой боевой единицей середины поля. Повторю, что сейчас он не в лучшей форме. Но то, что со своими способностями он мог бы еще помочь "Спартаку", сомнений не вызывает. (Александр Львов)

Полностью интервью Георгия Ярцева – здесь.