Георгий Ярцев: "Глушаков со своими способностями еще мог бы помочь "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков еще может принести красно-белым пользу, уверен бывший тренер команды Георгий Ярцев.
– Вы считаете, что Глушаков в игровом плане уже отрезанный ломоть?
– Никогда так не думал. Всегда считал его крепкой боевой единицей середины поля. Повторю, что сейчас он не в лучшей форме. Но то, что со своими способностями он мог бы еще помочь "Спартаку", сомнений не вызывает. (Александр Львов)
Полностью интервью Георгия Ярцева – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/denis-glushakov-mozhet-pokinut-spartak-intervyu-s-georgiem-yarcevym-1545182/
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