Георгий Ярцев: "Бесков говорил, что проиграть можно кому угодно, но только не "Динамо"

Вице-президент "Тамбова" и бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с "Динамо". Кроме того, он оценил игру "Спартака" и рассказал о победе над московским клубом в третьем туре премьер-лиги.

– Что скажете про сегодняшнее "Динамо"?

– Команда, которая вместе с Дмитрием Хохловом продолжает поиск игры. В свое время динамовцы потеряли таких умельцев, как Кокорин, Зобнин, Ташаев, на смену которым пришли футболисты другого класса. А раз уходят свои ребята, значит, что-то в коллективе было не то.

– Согласны, что стартовое поражение "Динамо" от "Рубина" было из категории необязательных?

– Больше того, динамовцы разбазарили столько моментов, что их хватило бы на крупную победу. А вместо этого, обидный гол на последних минутах и поражение. Хотя "Рубин" во главе с молодым тренером Романом Шароновымвыглядел неплохо и, судя по старту, может вполне стать открытием сезона. Вот в следующей встрече "Уралом" команда Хохлова смотрелась повеселее.

– Особенно в атаке, где всех заводил настырный Панченко.

– Думаю, за ним спартаковским защитникам нужно будет присматривать в первую очередь. А вообще, у таких матчей особый подтекст. Помнится, на установках перед ними Константин Иванович Бесков говорил, что можно проиграть в сезоне кому угодно, но только не "Динамо". Для него это был матч жизни. (Александр Львов)

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