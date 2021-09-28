Умер автор гимна футбольного «Динамо»
17:26
Умер 63-летний советский и российский певец Николай Арутюнов. Об этом сообщила РБК представитель сына Николая Арутюнова Сергея.
Причина смерти не уточняется.
Арутюнов был поклонником блюза и рока, сам основал несколько коллективов. Стал первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.
В 2019 году Николай Арутюнов написал гимн московского «Динамо» и исполнил его на открытии нового стадиона «Динамо». Вскоре гимн, как и планировал автор, записали дуэтом Лев Лещенко и Сергей Арутюнов в сопровождении Московского Государственного Симфонического оркестра и хора «Ариэль».
Дополнительная информация:
https://www.rbc.ru/society/28/09/2021/6153101d9a7947a6179f5a34
Читайте также
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!
0
Зачет
vs
10
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю