Умер автор гимна футбольного «Динамо»

Умер 63-летний советский и российский певец Николай Арутюнов. Об этом сообщила РБК представитель сына Николая Арутюнова Сергея.

Причина смерти не уточняется.

Арутюнов был поклонником блюза и рока, сам основал несколько коллективов. Стал первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.

В 2019 году Николай Арутюнов написал гимн московского «Динамо» и исполнил его на открытии нового стадиона «Динамо». Вскоре гимн, как и планировал автор, записали дуэтом Лев Лещенко и Сергей Арутюнов в сопровождении Московского Государственного Симфонического оркестра и хора «Ариэль».