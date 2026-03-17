Вратарь «Динамо» Расулов рассказал, что болеет за «Реал»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов рассказал, что длительный период болеет за «Реал».

«Я болею за «Реал» с самого детства и отдаю ему предпочтение даже в [компьютерных] играх. Кто из вратарей «Реала» был самым интересным? Я застал Икера Касильяса, Кейлора Наваса. Сейчас Тибо Куртуа, он мне больше нравится по игровым качествам. Самый легендарный — Касильяс», — сказал Расулов в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

20-летний Расулов провел в сезоне-2025/26 9 матчей за основную команду «Динамо».

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