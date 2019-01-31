Георгий Джикия: "Я в футбол играю не ради денег. Не все футболисты миллионеры"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью Марии Командной сказал, что спокойно относится к тому, что некоторые футболисты ведут роскошный образ жизни. Сам он подчеркнул, что футболом стал заниматься не ради денег.

– Если человек хочет что-то купить, и он эти деньги заработал своим трудом, усилиями, жертвами добился этого, то почему нет? Пусть носит Gucci, что угодно, – сказал Джикия. – Раньше часто бывало, что я себе Snickers купить не мог. А сейчас я не могу его видеть, например. Иногда очень резко все приходит. И у многих начинается головокружение. Но я вроде в этом замечен не был. Спокойненько в спортивках хожу.

Конечно, я в футбол играю не ради денег. Когда пошел в футбольную секцию, подумать не мог, что все так закрутится. Но, конечно, я не отказываюсь от того, что зарабатываю, от того, что сопутствует успеху. У всех футболистов разные зарплаты. Если футболист – это не значит, что он миллионер. Есть футболисты, которые не получают зарплату по полгода и в кредитах по уши. У меня есть такие примеры среди друзей. Конечно, в хороших командах хорошо платят, но туда нужно еще попасть.