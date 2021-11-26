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Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентльмен года»

18:10
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Защитнике «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентльмен года».

«Мне приятно, что меня выбрали «Джентльменом года» — 2021. Получать награды всегда приятно. В голосовании участвовали все болельщики, эксперты и журналисты. Поэтому вдвойне приятно получать такие награды», — цитирует Джикию «Комсомольская правда».

По словам защитника «Спартака», для него огромная честь, что пришел Анзор Кавазашвили. «Вы настоящий грузин, я — балашихинский грузин. Вы сказали, что хотите прийти к команде и поговорить. Я организую это. Мы всегда вас ждем», — отметил он.

Георгий Джикия также поблагодарил всех за участие в голосовании. «Спасибо всем журналистам и экспертам», — сказал футболист, добавив, что всех рад видеть на праздничном торжестве.

По традиции новому «Джентльмену года» вручили черный смокинг. И дружеский шарж от знаменитого художника Валентина Дружинина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/stavshij-dzhentlmenom-goda-dzhikiya-zayavil-chto-schastliv-poluchit-nagradu/

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Иван Шитик все материалы автора

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