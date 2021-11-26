Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Защитнике «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентльмен года».
«Мне приятно, что меня выбрали «Джентльменом года» — 2021. Получать награды всегда приятно. В голосовании участвовали все болельщики, эксперты и журналисты. Поэтому вдвойне приятно получать такие награды», — цитирует Джикию «Комсомольская правда».
По словам защитника «Спартака», для него огромная честь, что пришел Анзор Кавазашвили. «Вы настоящий грузин, я — балашихинский грузин. Вы сказали, что хотите прийти к команде и поговорить. Я организую это. Мы всегда вас ждем», — отметил он.
Георгий Джикия также поблагодарил всех за участие в голосовании. «Спасибо всем журналистам и экспертам», — сказал футболист, добавив, что всех рад видеть на праздничном торжестве.
По традиции новому «Джентльмену года» вручили черный смокинг. И дружеский шарж от знаменитого художника Валентина Дружинина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/futbol/stavshij-dzhentlmenom-goda-dzhikiya-zayavil-chto-schastliv-poluchit-nagradu/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю