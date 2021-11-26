Защитнике «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом премии «Джентльмен года».

«Мне приятно, что меня выбрали «Джентльменом года» — 2021. Получать награды всегда приятно. В голосовании участвовали все болельщики, эксперты и журналисты. Поэтому вдвойне приятно получать такие награды», — цитирует Джикию «Комсомольская правда».

По словам защитника «Спартака», для него огромная честь, что пришел Анзор Кавазашвили. «Вы настоящий грузин, я — балашихинский грузин. Вы сказали, что хотите прийти к команде и поговорить. Я организую это. Мы всегда вас ждем», — отметил он.

Георгий Джикия также поблагодарил всех за участие в голосовании. «Спасибо всем журналистам и экспертам», — сказал футболист, добавив, что всех рад видеть на праздничном торжестве.

По традиции новому «Джентльмену года» вручили черный смокинг. И дружеский шарж от знаменитого художника Валентина Дружинина.