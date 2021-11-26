Дептранс Москвы выпустил карты «Тройка» совместно со «Спартаком»
Департамент транспорта Москвы вместе со «Спартаком» выпустили новые лимитированные «Тройки», информирует пресс-служба организации. Клуб подарил Дептрансу подписанную футболистами «Тройку» для музея.
«Московский транспорт и «Спартак» — крупнейшие столичные бренды. Нас объединяет как минимум — красный цвет и станция метро, а как максимум — желание всегда побеждать и быть первыми», — говорится в сообщении Дептранса.
С 29 ноября коллекционную «Тройку» можно будет приобрести на станции «Спартак» и в кассах Кольцевой линии.
Как уточнили в «Спартаке», будет выпущено 10 000 карт: 3 000 будут в кассах метро «Спартак», 7 000 будут на кольцевых станциях метро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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