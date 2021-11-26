Дептранс Москвы выпустил карты «Тройка» совместно со «Спартаком»

Департамент транспорта Москвы вместе со «Спартаком» выпустили новые лимитированные «Тройки», информирует пресс-служба организации. Клуб подарил Дептрансу подписанную футболистами «Тройку» для музея.

«Московский транспорт и «Спартак» — крупнейшие столичные бренды. Нас объединяет как минимум — красный цвет и станция метро, а как максимум — желание всегда побеждать и быть первыми», — говорится в сообщении Дептранса.

С 29 ноября коллекционную «Тройку» можно будет приобрести на станции «Спартак» и в кассах Кольцевой линии.

Как уточнили в «Спартаке», будет выпущено 10 000 карт: 3 000 будут в кассах метро «Спартак», 7 000 будут на кольцевых станциях метро.