Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отличиях выступлений «Спартака» в РПЛ и Лиге Европе.

«Как можно делать акцент только на еврокубки? Это же непостоянно действующий турнир, чтобы попасть туда, надо что-то показать и занять конкретное место в российском чемпионате, — приводит слова тренера Betonmobile.ru. — Вообще в футболе непозволителен избирательный подход к матчам. Если команда не делает всевозможное, чтобы добиться результата в игре, невзирая на ранг и уровень турнира, то грош им цена.

Поэтому «Спартак» прежде всего должен выступать хорошо, ответственно и качественно в РПЛ, это принесет определенный результат, который позволит играть в евротурнирах. Не наоборот. Еврокубки — это поощрение за хорошее выступление в российском чемпионате».

«Спартак» занимает первое место в группе С Лиги Европы, набрав 7 очков в пяти матчах.

В российском чемпионате красно-белые находятся на десятой позиции, имея на счету 19 очков.