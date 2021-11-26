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Борис Игнатьев: «Спартак» прежде всего должен выступать хорошо в РПЛ, а еврокубки — это уже поощрение»

22:02
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отличиях выступлений «Спартака» в РПЛ и Лиге Европе.

«Как можно делать акцент только на еврокубки? Это же непостоянно действующий турнир, чтобы попасть туда, надо что-то показать и занять конкретное место в российском чемпионате, — приводит слова тренера Betonmobile.ru. — Вообще в футболе непозволителен избирательный подход к матчам. Если команда не делает всевозможное, чтобы добиться результата в игре, невзирая на ранг и уровень турнира, то грош им цена.

Поэтому «Спартак» прежде всего должен выступать хорошо, ответственно и качественно в РПЛ, это принесет определенный результат, который позволит играть в евротурнирах. Не наоборот. Еврокубки — это поощрение за хорошее выступление в российском чемпионате».

«Спартак» занимает первое место в группе С Лиги Европы, набрав 7 очков в пяти матчах.

В российском чемпионате красно-белые находятся на десятой позиции, имея на счету 19 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

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28%

1.60

Ф1 (-1.0)

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2.02

ТМ 3.5

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/ignatev-o-spartake-v-futbole-nepozvolitelen-izbiratelnyiy-podhod-k-matcham

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Анна Горшкова все материалы автора

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