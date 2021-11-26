Борис Игнатьев: «Спартак» прежде всего должен выступать хорошо в РПЛ, а еврокубки — это уже поощрение»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отличиях выступлений «Спартака» в РПЛ и Лиге Европе.
«Как можно делать акцент только на еврокубки? Это же непостоянно действующий турнир, чтобы попасть туда, надо что-то показать и занять конкретное место в российском чемпионате, — приводит слова тренера Betonmobile.ru. — Вообще в футболе непозволителен избирательный подход к матчам. Если команда не делает всевозможное, чтобы добиться результата в игре, невзирая на ранг и уровень турнира, то грош им цена.
Поэтому «Спартак» прежде всего должен выступать хорошо, ответственно и качественно в РПЛ, это принесет определенный результат, который позволит играть в евротурнирах. Не наоборот. Еврокубки — это поощрение за хорошее выступление в российском чемпионате».
«Спартак» занимает первое место в группе С Лиги Европы, набрав 7 очков в пяти матчах.
В российском чемпионате красно-белые находятся на десятой позиции, имея на счету 19 очков.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/ignatev-o-spartake-v-futbole-nepozvolitelen-izbiratelnyiy-podhod-k-matcham
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