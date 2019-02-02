"Спартак" отправился на третий сбор без Луиза Адриану

Игроки и тренерский штаб "Спартака" вылетели в Турцию из аэропорта "Шереметьево" на третий подготовительный сбор, который продлится до 12 февраля. Два предыдущих этапа подготовки красно-белые провели в ОАЭ и Катаре.

В Турцию с командой не полетел нападающий Луиз Адриану, он присоединится к команде уже на месте. В рамках подготовки к рестарту сезона "Спартак" проведет товарищеские матчи с "Марибором", "Слованом" и "Мурой", игры состоятся 5, 9 и 12 февраля. После этого у команды запланирован еще и четвертый сбор, но место и сроки его проведения пока не утверждены.



Первый официальный матч в 2019 году красно-белые проведут 2 марта, когда в 18-м туре чемпионата России в гостях сыграют с "Динамо". Изначально спартаковцы должны были 24 февраля провести ответный матч 1/4 финала Кубка России против "Урала", но он был перенесен на 7 марта. В первой игре, которая состоялась 5 декабря прошлого года, команды сыграли вничью - 1:1.



Напомним, после 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" - 6 очков. (Андрей Михайлов)

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