Георгий Джикия: "Шесть очков – не такое большое отставание, чтобы опускать руки и ждать следующего сезона"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью Марии Командной назвал элементы игры, в которых команде нужно прибавить. По его словам, красно-белым по силам побороться за чемпионство.

– В обороне "Спартак" должен действовать более сконцентрировано, более жестко, по-хозяйски что ли, – подчеркнул Джикия. – А как команда мы должны прибавить во всем и выжать из себя максимум. Шесть очков – не такое большое расстояние, чтобы опускать руки и ждать следующего сезона.

На первом сборе больше "физики". Кто-то худеет, кто-то "салаты выгоняет". Первый сбор должен быть аккуратным, чтобы избежать травм. Много тяжелой беговой работы. Мне нужно было сбросить на первом сборе 3,5 килограмма. Салаты, хачапури – на Новый год нарушил режим.