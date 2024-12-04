Джикия: «Думаю, что Бакаев может играть еще лучше»

Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил игру одноклубника Зелимхана Бакаева.

«Как оценю игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне? Думаю, что он может еще лучше», — приводит Legalbet слова Джикии.

В этом сезоне 28-летний Бакаев забил 6 мячей в 17 матчах во всех турнирах.