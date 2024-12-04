Джикия: «Думаю, что Бакаев может играть еще лучше»
Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил игру одноклубника Зелимхана Бакаева.
«Как оценю игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне? Думаю, что он может еще лучше», — приводит Legalbet слова Джикии.
В этом сезоне 28-летний Бакаев забил 6 мячей в 17 матчах во всех турнирах.
Источник: Legalbet
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