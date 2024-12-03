Газизов заявил, что повышение курса валют сильно влияет на клубы с легионерами

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о влиянии роста курса доллара на бюджет клуба.

«Если есть иностранцы [в команде], это отражается. Если курс скачет, то это 15-20 процентов прибавка к бюджету. Клубы, у которых меньше иностранцев, это мало задевает. Большие команды — задевает», — сказал Газизов «СЭ».

По данным Центробанка РФ, курс доллара на 3 декабря составил 106,19 рубля.