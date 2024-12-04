Шалимов: «Такие футболисты, как Батраков, не должны играть опорного полузащитника»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения «Локомотива» от «Химок» (1:3) отметил, что Алексей Батраков не должен играть опорного полузащитника.

«У «Локо» произошло несколько перестановок в составе, а главным стало то, что Батракова перевели на позицию опорного. Это то же самое, что делал Ивич в «Краснодаре», когда Сперцян садился низко в центр поля. На мой взгляд, такие футболисты не должны играть опорного — с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше — он может отдать голевую, может сам забить. Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот. Но это мои рассуждения, а у тренера могут быть свои резоны», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

«Локомотив» проиграл три матча подряд — против «Спартака» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. — 3:4) и «Химок» (1:3).