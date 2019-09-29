Георгий Джикия: «Наш план на игру с «Оренбургом не удался»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ отметил, что после поражения обошлось без эмоциональных выводов в раздевалке.

— После матча игроки что-то сказали друг другу, было какое-то общение?

— Общение есть всегда, тем более после поражений. Понятно, что после игры все на эмоциях, поэтому без каких-то выводов общались.

— Тяжелая обстановка в раздевалке?

— Да. В «Спартаке» тяжелая ситуация.

— Вы, как капитан, что-то пытались изменить, как-то повлиять на команду?

— Все футболисты должны влиять на игру. Конечно, я хотел внести какие-то коррективы, подсказывал, как это делаю всегда. Бывает, что иногда это не получается.

— Можете сказать, что у тренера не получилось наладить взаимопонимание с футболистами, особенно с новыми?

— Не ко мне вопрос.

— А с коллективом?

— Все было нормально. Все старались выполнять задумки и отдаваться на поле. Если нет результата, значит, не получается.

— Так были какие-то задумки, потому что их никто не видел?

— Были.

— Какие были задумки на игру с «Оренбургом»? Ваш соперник только что рассказал о своем плане.

— Я их поздравляю, что у них был план, и они его придерживались. А наш план сегодня не удался. (Елена Григорьевская)

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