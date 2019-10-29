Георгий Джикия: «Надеюсь, что я в «Спартаке» всерьез и надолго»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия, получивший легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19, отметил, что будет делать все для успеха клуба.

— Спасибо большое за приглашение, спасибо, что пришли. Так много народу собралось, чтобы подарить мне такую награду, — отметил Джикия. — Конечно, мне очень приятно, что вы так высоко оцениваете мою работу. Мне очень приятно находится здесь и получить такой подарок.

Что касается дальнейших планов, то я надеюсь, что я в «Спартаке» всерьез и надолго. Пока я в «Спартаке», буду делать все, чтобы все было хорошо.

Напомним, эту награду уже много лет вручают болельщики красно-белых по итогам голосования. В разные годы высокой чести удостаивались Егор Титов, Войцех Ковалевски, Стипе Плетикоса, Роман Павлюченко, Квинси Промес, Андрей Тихонов и другие.