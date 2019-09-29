Георгий Джикия: «Каррера? Ох, б***»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:2) эмоционально отреагировал на вопрос о том, кто может сменить Олега Кононова на посту главного тренер москвичей.

— Вы поработали с иностранными тренерами, с отечественными... Сейчас будет новый. У вас есть какие-то предпочтения? Гаттузо был в Москве. С Каррерой было лучше.

— Ох, б**. Следующий вопрос.

После этого капитан «Спартака» прекратил общение с журналистами.

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