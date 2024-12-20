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Сегодня, 18:10

Митрофанов — об агентском регламенте: «РФС не отменил регулирование внутренних сделок»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос от изменениях в агентском регламенте организации.

— Обсуждался ли сегодня агентский регламент? Можете рассказать, какое решение по нему было принято?

— 1 января 2024 года ФИФА приостановило действие своего агентского регламента, который регулирует все международные сделки. Соответственно, с этого момента любая международная сделка никак не ограничивается лимитом агентского вознаграждения. Клубы РПЛ ранее обратились в РФС с вопросом о выполнении рекомендаций ФИФА об отмене соответствующих ограничений для сделок, осуществляемых с российскими игроками на территории РФ. Этот вопрос находится на рассмотрении.

ФИФА рекомендовала всем национальным ассоциациям отменить свои регламенты, чтобы регулирование сделок как внутри страны, так и за рубежом было одинаково. РФС не отменил регулирование внутренних сделок и в настоящий момент ведет анализ и консультации.

Логотип ФИФА. Новый агентский регламент ФИФА: удар по РПЛ, риск для ФНЛ

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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