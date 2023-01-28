Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Орлов: «Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказался о бывших тренерах-иностранцах «Зенита».

«Если говорить про иностранных тренеров РПЛ, я бы еще выделил Дика Адвоката. Замечательный тренер. Выиграл Кубок УЕФА и первое чемпионство с «Зенитом». Надо обязательно еще вспомнить Властимила Петржелу. Он раскрепостил ребят, ставил молодых. Он их направил, «Зенит» при Петржеле играл очень хорошо. По большому счету, о «Зените» заговорили при Петржеле. Тогда играли свои игроки — Аршавин, Кержаков, Быстров, Малафеев. Петржела был открытием и очень популярен в народе.

Был такой футболист Башашкин. Он ходил в баню в Москве — «Сандуны». Я тоже туда похаживал, когда приезжал в Москву. И один раз мы с ним встретились, разговорились. Он сказал: «Я сегодня тороплюсь — хочу посмотреть на мальчишек «Зенита». Очень они мне нравятся»

«Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось. Это говорит о том, что в команде все должно быть едино. Говорят — дайте лучших и будет команда. Ничего подобного! Однажды в ЦСКА собрали всех сильнейших — Ольшанского из «Спартака» взяли, Никонова из «Торпедо». А Бескова взяли тренером. И в итоге ничего не получилось», — сказал Орлов Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-28-orlov-o-zenite-zagovorili-pri-petrzhele-klubu-voobshche-povezlo-s-trenerami

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Зенит
Геннадий Орлов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник ЦСКА Гайич: «Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии»
Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»
Агент Малкома: «ПСЖ» действительно интересовался, официально предложения не было и не будет»
Изидор в воскресенье заключит контракт с «Лионом»
Кавазашвили: «Спартак» проявил к Рассказову уважение, когда отдал его за бесплатно в «Крылья Советов»
Агент Керка сообщил, что игрок не приостанавливал контракт с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

Защитник ЦСКА Гайич: «Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости