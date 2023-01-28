Орлов: «Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось»

Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказался о бывших тренерах-иностранцах «Зенита».

«Если говорить про иностранных тренеров РПЛ, я бы еще выделил Дика Адвоката. Замечательный тренер. Выиграл Кубок УЕФА и первое чемпионство с «Зенитом». Надо обязательно еще вспомнить Властимила Петржелу. Он раскрепостил ребят, ставил молодых. Он их направил, «Зенит» при Петржеле играл очень хорошо. По большому счету, о «Зените» заговорили при Петржеле. Тогда играли свои игроки — Аршавин, Кержаков, Быстров, Малафеев. Петржела был открытием и очень популярен в народе.

Был такой футболист Башашкин. Он ходил в баню в Москве — «Сандуны». Я тоже туда похаживал, когда приезжал в Москву. И один раз мы с ним встретились, разговорились. Он сказал: «Я сегодня тороплюсь — хочу посмотреть на мальчишек «Зенита». Очень они мне нравятся»

«Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось. Это говорит о том, что в команде все должно быть едино. Говорят — дайте лучших и будет команда. Ничего подобного! Однажды в ЦСКА собрали всех сильнейших — Ольшанского из «Спартака» взяли, Никонова из «Торпедо». А Бескова взяли тренером. И в итоге ничего не получилось», — сказал Орлов Sport24.