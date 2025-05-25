Агент Жубала назвал сроки, когда будет подписан контракт бразильца с «Краснодаром»

Леонардо Корначини, агент центрального защитника и капитана французского клуба «Осер» Жубала, сообщил о сроках подписания контракта его клиента с «Краснодаром».

«Мы надеемся, что завтра сделка будет заключена и все бумаги будут подписаны. Контракт по схеме «2+1», — сказал Корначини Sport24.

Ранее появилась информация, что 31-летний бразилец присоединится к российскому клубу в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Жубал принял участие в 30 матчах и забил 6 голов в чемпионате Франции.