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Сегодня, 14:40

Орлов объяснил, в чем Бабич превосходит Эраковича и Родригао

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал двух сильнейших центральных защитников РПЛ.

— Центр защиты в символической сборной составляют Хуниор Алонсо из «Краснодара» и спартаковец Срджан Бабич. Аргументы? Наверное, никто не будет спорить с тем, что парагваец однозначно усилил южан, придал стройность защитной линии. Он все умеет! По всем компонентам игры центрального защитника южноамериканец выглядит очень прилично. Тот же Кайо, который выпал из обоймы из-за травмы, — быстрый и прыгучий, но опрометчивый, этакий футбольный фантазер. А тут на первый план выходит прагматизм. Однозначно удачное приобретение «Краснодара».

Идем дальше. Бабич. Мне кажется, я тут не буду оригинален. Он сразу же вписался в игру «Спартака». Отличные физические данные. Балканская культура игры, и это, конечно, комплимент. Забил победный гол в матче с «Сочи».

Почему Бабич, а не Родригао или Эракович из «Зенита»? Родригао, на мой взгляд, немного вяловат, ему не хватает агрессии. Вспомните Бранислава Ивановича. Почувствуйте разницу. Реакция на мяч, рывок — все это было на несколько другом уровне. Родригао, безусловно, приносит пользу «Зениту», но...

Эракович еще молод, не всегда стабилен. В матче с «Динамо» он выполнил потрясающую голевую передачу на Кассьерру — «Зенит» счет сравнял. Но что было потом? Непосредственно перед свистком на перерыв серба вывели на убойную ударную позицию. Однако он пробил выше даже не на метр, а на три-четыре... О чем это говорит? Значит, пока Эракович еще не может совладать с эмоциями в самый ответственный момент.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
РПЛ
Геннадий Орлов
Срджан Бабич
Страхиня Эракович
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Орлов считает Волкова лучшим правым защитником РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Краснодар

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П
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