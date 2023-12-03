Орлов: «Не нужно было переносить игру «Локомотив» — «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов согласился с решением не переносить матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (3:1) из-за сильного снегопада в Москве и похвалил сотрудников стадиона «РЖД Арена» за подготовку газона к игре.

«Считаю, матч в Черкизове не надо было переносить, — сказал Орлов «СЭ». — Молодцы работники стадиона, нужно отдать должное и менеджменту «Локомотива», который оказался готов к снегопаду. В целом, поле выглядело вполне нормальным, можно было играть.

Вообще, у нас всегда играли в любую погоду — и в снег, и в мороз. В любых условиях надо проявлять волю, характер. Спорт — это же преодоление. Без этого побед не добиться. Так что снегопад устроил сегодня проверку «Локомотиву» и «Зениту».

Матч «Локомотив» — «Зенит» прошел в воскресенье, 3 декабря. Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.