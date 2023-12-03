Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:02

Уциев уверен, что «Ахмат» не вылетит из РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос о турнирном положении команды после победы над «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

— Есть уверенность, что «Ахмат» сохранит прописку в РПЛ?

— Конечно. Есть уверенность в команде и партнерах. Надеемся, что у нас получится исправить ситуацию.

— Упал груз с плеч?

— Конечно. Очень переживали из-за того, что долго не побежали. Думаю, в этом плане нам будет легче в следующих матчах. Президент клуба заходил в раздевалку, поздравил и поблагодарил ребят.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.

Ризван Уциев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
1
1
Читайте также
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Джикия — о дисквалификации Абаскаля: «Гильермо будет как минимум до стартового свистка с командой»
Тренер «Спартака» Слишкович назвал заслуженной победу «Ахмата»
За агрессивное поведение Абаскалю грозят 4 матча дисквалификации
Джикия — о положении в «Спартаке»: «Я давно восстановился. Игровая практика? Мне некогда обижаться»
Тренер «Спартака» Слишкович — о жесте Бериши: «Неспортивно, так быть не должно»
«Лучше передвинуть матч, если есть альтернатива». Тренеры «Локомотива» и «Зенита» — о снежном матче в Черкизове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Не нужно было переносить игру «Локомотив» — «Зенит»

Тренер «Спартака» Слишкович — о жесте Бериши: «Неспортивно, так быть не должно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости