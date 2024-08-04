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Сегодня, 12:40

Орлов: «У «Спартака» приличный состав. Барко, Бонгонда, Угальде начал забивать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что пока рано оценивать работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— «Спартак»? Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи. Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке — над «Динамо». Команда немало забивает. Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так — есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде, — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ пока провел два матча — команда Деяна Станковича уступила «Оренбургу» (0:2) и победила «Химки» (3:1). В первом туре группового этапа FONBET Кубка России красно-белые переиграли «Динамо» (3:0).

Максим Глушенков. «Будет смешно, если и теперь Карпин не вызовет Глушенкова в сборную. Кстати, где сейчас Соболев?» Орлов — о победе «Зенита»

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Педро

Педро

Зенит

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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