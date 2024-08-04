Орлов: «У «Спартака» приличный состав. Барко, Бонгонда, Угальде начал забивать»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что пока рано оценивать работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— «Спартак»? Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи. Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке — над «Динамо». Команда немало забивает. Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так — есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде, — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ пока провел два матча — команда Деяна Станковича уступила «Оренбургу» (0:2) и победила «Химки» (3:1). В первом туре группового этапа FONBET Кубка России красно-белые переиграли «Динамо» (3:0).