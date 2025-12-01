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Орлов — о победе «Зенита»: «Рубин» полностью выключил из игры Луиса Энрике»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Рубином» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

— Конечно, вопросы после такой победы «Зенита» остались. В первом тайме хозяева вообще ни разу не пробили по воротам Ставера! Надо отдать должное казанцам. Команда Рахимова очень четко, грамотно действовала сзади. «Зенит» вообще не мог найти интересных вариантов впереди, прорвать такую оборону. Вновь бросился в глаза брак в передачах сине-бело-голубых. И у Вендела, и у Барриоса. Много потерь, конечно... Оба уже не так мобильны, как прежде. Питерцам явно не хватает командной скорости. Против позиционной обороны «Рубина» хозяева почти ничего не смогли предложить.

Гости полностью выключили из игры Луиса Энрике. Он абсолютно ничего не показал! Мостовой мало обострял, часто пасовал назад. Не лучший матч Глушенкова. На фланге его тоже закрыли. Надо было чаще смещаться в центр в поисках мяча. В общем-то сыграл пассивно. Не его день. Хотя был шанс отличиться, когда его вывели один на один с голкипером. Затянул с принятием решения. Возможно, не стоило сближаться со Ставером, а нужно было сразу же пробить.

Ничейная игра. Довольно пресный футбол «Зенита». «Рубин» ведь мог и забить. Молодец Адамов, который среагировал на непростой удар Чумича. Ну и Кузяев в концовке не попал в створ из выгодной позиции. Не хватило ему мастерства в данном эпизоде.

Петербургский клуб с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы с 23 очками — на седьмой строчке.

Мнение Геннадия Орлова о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Рубином&raquo; (1:0) и&nbsp;поражении &laquo;Спартака&raquo; от &laquo;Балтики&raquo; (0:1).«Пресный футбол «Зенита», но Соболев помог. Поразил Романов из «Спартака» — чем он доволен?!» Мнение Орлова

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
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ЦСКА первым в РПЛ достиг 200 сухих домашних побед
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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