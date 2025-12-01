«Пари НН» объявил об окончании аренды Весино

«Пари НН» объявил об уходе нападающего Тиаго Весино из клуба.

Арендное соглашение 26-летнего уругвайца подошло к концу. Он вернется в аргентинский «Велес Сарсфилд».

Футболист перешел в нижегородский клуб в феврале 2025 года. За это время игрок провел 22 матча, в которых отметился 2 голами.