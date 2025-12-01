«Пари НН» объявил об окончании аренды Весино
«Пари НН» объявил об уходе нападающего Тиаго Весино из клуба.
Арендное соглашение 26-летнего уругвайца подошло к концу. Он вернется в аргентинский «Велес Сарсфилд».
Футболист перешел в нижегородский клуб в феврале 2025 года. За это время игрок провел 22 матча, в которых отметился 2 голами.
Источник: ФК «Пари НН»
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
|5
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|
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|2
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|2
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|
9
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|5
|2
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|11
|
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|2
|4
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|
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|9
|
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|2
|5
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|
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
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|9
|1
|4
|4
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|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
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Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
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|1
|2
|
|
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ЦСКА
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|1
|1
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