ЦСКА первым в РПЛ достиг 200 сухих домашних побед

ЦСКА стал первым клубом, который одержал 200 сухих домашних побед в чемпионате России, сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

Армейцы достигли этой отметки в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

В топ-3 по этому показателю также входят «Спартак» (187) и «Локомотив» (176).

ЦСКА набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.