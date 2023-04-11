Генич заявил, что «Спартак» в дерби выглядел лучше «Динамо» и должен был побеждать

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от московского дерби «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Сама игра — это парад ошибок, причем абсолютно несоответствующих статусу и уровню команд. Произошли глупейшие индивидуальные, технические ошибки. Конечно, «Спартак» играл лучше и должен был в этом матче побеждать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».