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Сегодня, 15:23

Генич заявил, что «Спартак» в дерби выглядел лучше «Динамо» и должен был побеждать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от московского дерби «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Сама игра — это парад ошибок, причем абсолютно несоответствующих статусу и уровню команд. Произошли глупейшие индивидуальные, технические ошибки. Конечно, «Спартак» играл лучше и должен был в этом матче побеждать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-spartak-v-derbi-by-l-luchshe-i-dolzhen-by-l-pobezhdat/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
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П
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 9
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