Булыкин высказался об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Для меня это очень неожиданно, ему вообще не дали времени поработать. Мое мнение — там случился какой-то конфликт. Я всегда говорил, что судьба тренера зависит от результатов, и если их не будет, то никто долго не задержится на посту, начнутся конфликты. Думаю, здесь это и случилось, хотя не знаю, на что «Сочи» в этом сезоне рассчитывал. Все равно высоко прыгнуть они не могли — но и вылететь не могли, поэтому эта отставка вдвойне странная», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.