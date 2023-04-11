Масалитин: «Дивееву лучше уезжать за рубеж, чем переходить в «Зенит»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе защитника красно-синих Игоря Дивеева в «Зенит» по окончании контракта с армейцами.

«Дивеев на сегодняшний момент является одним из лучших центральных защитников нашего чемпионата, в клубе постоянно играет, в сборную вызывается. Думаю, что он без проблем впишется в систему Семака. Это надежный центральный защитник. Что ЦСКА с ним подписывает и переподписывает — это внутренние дела клуба. Но, по мне, если у него есть варианты, то лучше уезжать за рубеж и там проявлять себя», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.