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Масалитин: «Дивееву лучше уезжать за рубеж, чем переходить в «Зенит»

Масалитин высказался о возможном уходе Дивеева в «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе защитника красно-синих Игоря Дивеева в «Зенит» по окончании контракта с армейцами.

«Дивеев на сегодняшний момент является одним из лучших центральных защитников нашего чемпионата, в клубе постоянно играет, в сборную вызывается. Думаю, что он без проблем впишется в систему Семака. Это надежный центральный защитник. Что ЦСКА с ним подписывает и переподписывает — это внутренние дела клуба. Но, по мне, если у него есть варианты, то лучше уезжать за рубеж и там проявлять себя», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/11/20186401.shtml
Валерий Масалитин
Игорь Дивеев
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3
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