Генич — о крупном поражении «Сочи»: «Это хорошая пища для размышлений Бердыеву»

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (0:4).

«Когда команда проигрывает 0:4 у себя дома, конечно, можно все списать на Бердыева. Первый тайм был абсолютно равным, даже с преимуществом «Сочи». После матча с ЦСКА Бердыев сказал, что «Сочи» был похож на ту команду, которая выиграла серебро. Футболисты подумали, что теперь они на автомате поедут и будут выполнять все требования. Это хорошая пища для размышлений Курбану Бекиевичу, потому что у него всегда были стабильные команды, и редко случались два раза подряд провальные матчи. Где-то не на те струны надавил. Через эту проверку Бердыев поймет, чего от кого ждать, но счет в матче с «Оренбургом» не по игре», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 19 туров. «Сочи» расположился на строчку ниже, имея в активе такое же количество очков, но уступая оренбургской команде по дополнительным показателям.