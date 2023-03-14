Футболистка «Динамо» из США назвала самого симпатичного игрока бело-голубых

Нападающая ЖФК «Динамо» Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс рассказала «СЭ», кого считает самым симпатичным футболистом мужской команды бело-голубых.

— Общаетесь с мужской командой «Динамо»?

— Видела некоторых на базе. Лично ни с кем не знакома. Видела многих.

— Кто из них самый красивый?

— Самый симпатичный, на мой взгляд, Диего Лаксальт!

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