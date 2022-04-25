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Генич выиграл спор у Дзюбы по количеству голов Сергеева в РПЛ

Генич выиграл спор у Дзюбы по количеству голов Сергеева в РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он открыл счет в этой встрече.

Этот мяч стал для него восьмым в нынешнем сезоне.

«Ну вот Артем Дзюба и проиграл мне спор», — написал комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале.

В прошлом году Генич и нападающий «Зенита» Артем Дзюба поспорили на количеству мячей, которое Сергеев забьет в сезоне-2021/22.

Комментатор поставил на то, что форвард, в то момент выступавший за «Крылья Советов», забьет восемь мячей в текущем сезоне РПЛ, а Дзюба в это не верил.

Артем Дзюба
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Генич
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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Краснодар

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