Генич выиграл спор у Дзюбы по количеству голов Сергеева в РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он открыл счет в этой встрече.

Этот мяч стал для него восьмым в нынешнем сезоне.

«Ну вот Артем Дзюба и проиграл мне спор», — написал комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале.

В прошлом году Генич и нападающий «Зенита» Артем Дзюба поспорили на количеству мячей, которое Сергеев забьет в сезоне-2021/22.

Комментатор поставил на то, что форвард, в то момент выступавший за «Крылья Советов», забьет восемь мячей в текущем сезоне РПЛ, а Дзюба в это не верил.