«Краснодар» — «Зенит»: гости забили третий гол
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Счет в матче стал 3:1 в пользу санкт-петербургского клуба.
Оздоев замкнул прострел Мостового в штрафную и прокинул мяч над Сафоновым.
Для хавбека этот гол стал вторым в сезоне и первым в чемпионате.
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|
4
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|
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|
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|24
|
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|26
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|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
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|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
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ЖК
|Г
|
|
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Уфа
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|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
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Крылья Советов
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
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|К
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|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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