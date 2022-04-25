«Краснодар» — «Зенит»: гости забили третий гол

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Счет в матче стал 3:1 в пользу санкт-петербургского клуба.

Оздоев замкнул прострел Мостового в штрафную и прокинул мяч над Сафоновым.

Для хавбека этот гол стал вторым в сезоне и первым в чемпионате.