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Сегодня, 20:51

«Краснодар» — «Зенит»: гости забили третий гол

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Счет в матче стал 3:1 в пользу санкт-петербургского клуба.

Оздоев замкнул прострел Мостового в штрафную и прокинул мяч над Сафоновым.

Для хавбека этот гол стал вторым в сезоне и первым в чемпионате.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:3
Зенит
Голы
Сергеев, 35 (0:1), Малком, 42 (0:2), Манелов, 73 (1:2), Оздоев, 88 (1:3)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Литвинов Петров Газинский (Мацукатов, 60) Ионов (Ильин, 74) Якимов (Черников, 60) Кривцов Олусегун (Манелов, 65) Волков (Апеков, 65)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Сутормин, 86) Алип Барриос Вендел (Круговой, 59) Клаудиньо (Ерохин, 78) Кузяев Юри Алберто (Оздоев, 78) Малком Сергеев (Мостовой, 59)
Предупреждения
Манелов 85’, Петров 88’  -  Мостовой 84’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Ковалев (Реутов) Князев (Курск)
ВАР
Шадыханов (Москва) Мурашов (Москва)
Магомед Оздоев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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Реми Кабелла

Краснодар

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Спартак

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