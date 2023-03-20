Генич рассказал, когда может прийти на матч ЦСКА в футболке «Спартака»

Спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал для «СЭ» проигрыш в споре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Когда мы с Федей общались по поводу спора и прогнозировали, когда произойдет сатисфакция и он официально оформит свою победу, он сам сказал: «Всему свое время». Отвечу его же словами — когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака». Пусть никто не переживает. Я думаю, что за оставшиеся 10 туров и матчи в Кубке это точно произойдет», — сказал Генич корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Генич и Чалов заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол + пас» в текущем сезоне чемпионата России. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».