Митрофанов — о трансферном бане «Локомотива»: «Нужно выполнить требования»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о ситуации с трансферным баном «Локомотива».

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.

«Нужно выполнить требования. Как и почему принимали решение — это вопрос к «Локомотиву», у них все подробности. На пустом месте получили проблемы с ФИФА, которые обходить не можем, запрет международный. Но это несложная проблема, легко решается», — сказал Митрофанов кулуарах ПМЭФ-2025.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, а также нападающего Николая Комличенко.